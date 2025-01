Inter, ecco perché Frattesi sta puntando i piedi. Intanto un offerta seria può arrivare

Il centrocampista nerazzurro sta animando le voci sul mercato dell’ Inter anche se la società non gradisce la situazione. Com’è nato il tutto e gli ultimi sviluppi.

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è sempre più incerto. Dopo un inizio di stagione difficile e qualche panchina di troppo, il centrocampista ex Sassuolo sembra desideroso di un cambiamento.

Nonostante sia stato comunque utilizzato in alcune gare, come l’ultima contro il Venezia, non ha brillato, mostrando una condizione fisica e mentale lontana da quella che avrebbe voluto.

Situazione

Nonostante il malumore di Frattesi e la sua determinazione a cambiare, la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni. L’Inter non ha ancora ricevuto offerte ufficiali dalla Roma, mentre Marotta ha cercato di calmare le acque. Il futuro di Frattesi, quindi, rimane in bilico e dipenderà dalle prossime mosse sul mercato.

Prezzo fissato

L’Inter ha fissato il prezzo per Frattesi tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma l’offerta varia in base alla destinazione. Se il giocatore dovesse andare alla Roma, il club nerazzurro non è disposto a prendere contropartite, come ad esempio Bryan Cristante, e ha escluso l’ipotesi di scambi. Tuttavia, per il Napoli, la cifra richiesta potrebbe salire fino a 70 milioni, per evitare di rinforzare una diretta concorrente.

La genesi del problema

Frattesi non ha nascosto il suo malcontento per il ruolo marginale che ricopre nelle gerarchie di Inzaghi, con l’ultima “goccia” che ha fatto traboccare il vaso dopo la partita contro il Como, quando ha visto Barella, recuperato in fretta e furia, giocare al suo posto. Questa scelta ha confermato il suo sentirsi escluso, alimentando il suo desiderio di cambiare squadra. L’Inter, tuttavia, non sembra volerlo cedere facilmente con la sola Roma che sembra avere delle chance ed è pronta ad avanzare una prima proposta.

