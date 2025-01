Venezia-Inter 0-1, le pagelle della Gazzetta dello Sport

L’Inter fa il minimo indispensabile e porta a casa e tre punti. Alla fine è l’unica delle quattro impegnate in Supercoppa ad avercela fatta. Le pagelle nerazzurre della Gazzetta.



Inter 6

Delle quattro di Supercoppa è l’unica che vince. Senza incantare, le basta un buon primo tempo



Sommer 6

Un tempo da disoccupato, poi Doumbia (di testa) e Pohjanpalo (da fuori) lo obbligano a parate non sensazionali ma utili. La vera prodezza è quella del palo sul tiro di Busio



Il migliore



Darmian 7

Basta un’entrata per sorprendere il Venezia sulla respinta di Stankovic. Gol da attaccante. Un giorno si farà il conto delle situazioni che ha risolto?



De Vrij 6

Un paio di buone chiusure, da libero di una volta, ed è anche bravo a recuperare su una palla persa a centrocampo. Non c’è Bisseck, ma con Darmian l’intesa è naturale



Bastoni 6

Senza Dimarco al suo fianco la catena di sinistra non è la stessa. Cresce e spinge di più nella ripresa. Non il massimo della precisione, ma dalle sue parti non si passa



Asllani 6,5

Serviva una risposta di personalità, dopo la deludente Supercoppa, ed è arrivata. Il gol nasce dal suo lancio al millimetro per Lautaro. In più, due tiri e tanta manovra



Dumfries 6,5

Spinta continua che, a destra, mette in crisi Ellertsson e tutta la difesa del Venezia. Poteva essere più concreto al momento del cross, ma porta sempre su l’Inter



Barella 6

Partita “normale” per uno come lui. Gli mancano i riferimenti soliti, Calha e Micki, non si prende la ribalta in impostazione lasciando la regia ad Asllani (Dimarco sv)



Zielinski 5,5

Il meno convincente in mediana. Un primo tempo discreto, aiutando anche la difesa, ma con poca lucidità. Una ripresa da centrale, ruolo non proprio suo. E l’Inter soffre



Carlos Augusto 6

La cosa più bella la fa quando si accentra e lancia Frattesi saltando tutta la difesa. Il resto è a corrente alternata, senza mai rubare l’occhio. Una buona chiusura



Taremi 5,5

Due occasioni (una girata al volo e un tiro) fuori dallo specchio. Discreto nella manovra, poco concreto nel tiro. Non riesce a essere il riferimento alto come nel Porto



Lautaro 6,5

Niente gol, ma mezzo 1-0 è suo: bravo a infilarsi in mezzo alla difesa, ricevere, stoppare e tirare. Nella ripresa Idzes si fa “muro” su un tiro diretto in rete. Presente



Thuram 6

Discreta entrata per Taremi. Non sempre nel gioco, ma è bellissima l’apertura che libera Frattesi davanti a Stankovic. Ha rifiatato per essere fresco contro il Bologna



Frattesi 6

Dal punto di vista offensivo mette paura al Venezia: due grandi occasioni, una parata da Stankovic, l’altra respinta da Idzes. Però in mezzo perde palloni molto pericolosi



Il peggiore

Arnautovic 5

Quasi fosse un corpo estraneo, Arnautovic continua la sua storia personale in nerazzurro: entra distratto, poco deciso, e finisce con indebolire l’Inter



Pavard s.v.



Dimarco s.v.



Inzaghi 6

Tra infortuni (Calha, Micki) e turnover (Thuram, Dimarco) schiera un’Inter alternativa. Non tutti rispondono alla grande, ma ritrova solidità e successo

Leggi l’articolo completo Venezia-Inter 0-1, le pagelle della Gazzetta dello Sport, su Notizie Inter.