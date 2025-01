Il mal di pancia di Frattesi non è una cosa degli ultimi giorni: il retroscena

Malumori, esclusioni e una voglia di rivalsa: il futuro del centrocampista in nerazzurro sembra appeso a un filo anche se Inzaghi e Marotta contano ancora su di lui.

Nel mondo calcistico, la sessione di mercato di gennaio si rivela spesso un crocevia di destini per molti giocatori, pronti a cambiare maglia per cercare nuove sfide o recuperare spazio e considerazione persi.

In questo scenario emerge la situazione di Davide Frattesi, talentuoso centrocampista dell’Inter, che vive momenti di tensione nell’ambiente nerazzurro.

Il malcontento

Davide Frattesi si trova al centro di un turbolento vortice di insoddisfazione dovuto principalmente alla scarsa quantità di minutaggio all’Inter. Nelle ultime settimane il suo nome è stato perciò accostato spesso alla Roma nonostante i nerazzurri non volessero cederlo. Anche il centrocampista ci ha messo qualcosa del suo entrando in maniera molle in finale di Supercoppa contro il Milan.

Occhio al mercato

Mentre il suo cuore sembra pendere per un ritorno alla Roma, anche il Napoli pare interessato al suo acquisto. Tuttavia, l’interesse degli azzurri si scontra con le reticenze dell’Inter, che appare poco propensa a cedere il giocatore a una diretta concorrente per lo scudetto. C’è da dire che oggi contro il Venezia Frattesi ha iniziato dalla panchina ma è subentrato nel finale: prima della gara Marotta ha negato che abbia chiesto la cessione.

La scintilla

Tuttosport fa luce sulla vicenda e fa un passo indietro sostenendo che la scelta dell’allenatore di non schierarlo in casa contro il Como, nonostante le condizioni fisiche non ottimali di compagni come Barella, ha scatenato la frustrazione di Frattesi.

