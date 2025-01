Inter: il nuovo obiettivo per l’attacco stupisce tutti

Dietro la partita al Penzo di ieri si nasconde una trama di mercato che potrebbe riscrivere il futuro delle due squadre.

Nel cuore della Laguna, la partita di calcio di ieri potrebbe diventare l’ennesimo capitolo di quella che può essere definita una sinergia calcistica di successo tra l’Inter e il Venezia.

Il Giorno, infatti, scrive che dietro le quinte si tessono relazioni di mercato che potrebbero preludere a nuove collaborazioni fruttuose tra i due club.

Collaborazioni

I nerazzurri hanno vinto 1-0 una partita molto combattuta ma tra le due squadre i rapporti sono ottimi. Le società hanno dimostrato negli ultimi mesi una sinergia notevole per quanto riguarda il mercato dei trasferimenti. Questa collaborazione ha già visto il passaggio di due giovani talenti alla squadra veneziana durante l’estate del 2024. Filip Stankovic e Gaetano Oristanio sono i protagonisti di questa sinergia, essere passati all’ombra dei mosaici dell’antica Repubblica Marinara con modalità e accordi che riflettono una strategia ben ponderata da parte di entrambi i club.

Le condizioni degli accordi

Il figlio d’arte si è unito agli arancioneroverdi con una formula che prevede l’obbligo di riscatto in caso di permanenza della squadra in Serie A. Questa condizione sottolinea una fiducia reciproca nella capacità del giovane di contribuire significativamente alle sorti del club. Gaetano Oristanio, dall’altra parte, si è trasferito a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

La suggestione

Un dettaglio non trascurabile di quest’ultimo accordo è che l’Inter mantiene il diritto al 50% delle eventuali future vendite del giocatore. Ciò vuol dire, in poche parole, che i nerazzurri se volessero comprarlo lo pagherebbero metà prezzo rispetto a quanto costerebbe ad una qualsiasi altra squadra. Oristanio si sta mettendo in luce in questa stagione e ha anche caratteristiche che nessuno ha nella rosa attuale dell’Inter: il giovane è molto abile nel saltare l’uomo e tra l’altro sarebbe utilissimo per motivi di lista UEFA essendo un prodotto del settore giovanile nerazzurro.

