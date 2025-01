Frattesi: Inter e Roma al lavoro su formule creative, no dei nerazzurri ad una contropartita allettante

Nonostante i nerazzurri pubblicamente fanno capire di contare ancora sull’ex Sassuolo, le voci riguardanti una sua cessione si infittiscono.

Nel fervente e sempre dinamico mondo del calcio, il mercato estivo si preannuncia una volta di più come il palcoscenico di affari, trattative e movimenti che catturano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Tra questi, la situazione di Davide Frattesi assume contorni particolarmente intriganti, specie alla luce degli ultimi sviluppi che vedono la Roma fortemente interessata al calciatore. Tuttosport illustra come si sta muovendo esattamente il club capitolino per cercare riportare a casa il proprio figliol prodigo.

Intenzioni capitoline

La Roma, guidata da un desiderio quasi nostalgico, punta a far tornare Davide Frattesi tra le sue fila. Emergono con chiarezza le intenzioni del club giallorosso di voler far leva sulla volontà del giocatore, nella speranza che ciò possa facilitare la trattativa. Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice: la società dovrà infatti sborsare la ragguardevole cifra di 45 milioni di euro, interamente in contanti, senza la possibilità di inserire contropartite tecniche per ammorbidire la richiesta.

Strategie e valutazioni

All’interno del club, si registrano movimenti strategici riguardanti anche altri giocatori. Parliamo di Cristante, il quale potrebbe essere inserito nella trattativa per portare Frattesi in giallorosso con una formula di prestito che assumerebbe le vesti di soluzione temporanea, una sorta di “toppa” per i nerazzurri nell’attesa di definire assetti più stabili e di lungo termine.

Altre piste e sondaggi

Lorenzo Pellegrini, al contrario, è stato valutato come non completamente in linea con le ambizioni e le necessità tecniche dell’Inter: rifiutato quindi un suo inserimento nella trattativa. Parallelamente alla situazione Frattesi, la Roma si mostra interessata anche a Tajon Buchanan, esterno canadese sempre di proprietà dei nerazzurri. Tuttavia, la trattativa per il giocatore nordamericano si preannuncia complessa, in quanto i meneghini hanno fatto capire di non contemplare formule di prestito o scambi. Anche l’ipotesi di uno scambio con Zalewski appare preclusa.

