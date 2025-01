Il centrocampista armeno ha saltato la gara di ieri ed oggi è stato sottoposto agli esami strumentali: ecco i risultati.

In campo sportivo, le condizioni fisiche degli atleti rivestono un’importanza cruciale tanto quanto il loro talento e abilità.

Questo aspetto è stato messo ancora una volta sotto i riflettori con la recente vicenda riguardante Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, che ha dovuto fare i conti con un problema muscolare. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico, portando a una verifica approfondita delle condizioni di salute del calciatore.

L’assenza inaspettata

La squadra nerazzurra ha dovuto fare a meno della presenza di Henrikh Mkhitaryan nell’incontro contro il Venezia di ieri, un’assenza che non è passata inosservata. Solitamente, quando un giocatore come l’armeno viene escluso dalla lista dei convocati, si scatenano immediatamente voci e preoccupazioni riguardo al suo stato di salute, soprattutto in vista degli importanti impegni che attendono la squadra.

Gli esami

In seguito alla sua assenza, Mkhitaryan si è recato all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici e strumentali mirati a valutare l’entità del suo problema muscolare. Questo tipo di procedura è fondamentale per definire con precisione la natura e la gravità del problema, al fine di stabilire il corso terapeutico più adeguato per garantire un recupero ottimale.

Il verdetto

I risultati degli accertamenti hanno portato una ventata di sollievo sia per il giocatore che per la squadra: non sono state evidenziate lesioni muscolari, bensì una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. Questo esito fa presagire un periodo di recupero relativamente breve, sebbene la situazione del giocatore debba essere monitorata con attenzione giorno dopo giorno.

Leggi l’articolo completo Inter: svelata l’entità dell’infortunio di Mkhitaryan, su Notizie Inter.