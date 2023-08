Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con gli arancioneroverdi fino al 2026

PAROLE – «Voglio ringraziare, oltre al Club e al Direttore per questo prolungamento di contratto, anche il mio staff, perché un allenatore senza i propri collaboratori non va da nessuna parte. Non posso non citare i tifosi arancioneroverdi che sono stati la nostra forza nel finale della scorsa stagione e anche grazie a loro abbiamo raggiunto un risultato inaspettato. Ho accettato il rinnovo di contratto perché mi è stato presentato un progetto chiaro, e l’investimento nelle infrastrutture da parte del Presidente rappresenta un segnale molto importante in questo senso».

