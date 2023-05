Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, dopo la sconfitta dei veneti nel playoff di Serie B contro il Cagliari

Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Cagliari nel playoff di Serie B. Di seguito le sue parole.

RIPRESA – «Sono orgoglioso dei miei ragazzi, un mese fa eravamo giù in classifica. Abbiamo spinto tanto per arrivare ad oggi e l’abbiamo giocata bene. Alle prime difficoltà, avendo poca esperienza, siamo andati in difficoltà. Non dovevamo perdere la testa, abbiamo messo paura al Cagliari facendo un gol e non siamo riusciti a pareggiare. Oggi non dobbiamo essere delusi, è un punto di partenza»

SCELTE – «Non cambierei niente, le gare vanno giocate. Nel primo tempo partiti bene, abbiamo sbagliato a perdere le misure dopo l’1-0, il Cagliari squadra forte ed esperta che gestisce bene la gara, i dettagli fanno la differenza. Ci abbiamo creduto fino in fondo, i tifosi devono essere orgogliosi di noi, abbiamo lo spirito giusto per l’anno prossimo»

