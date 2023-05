I nerazzurri archiviano con un turno di anticipo la qualificazione in Champions League: ecco le pagelle del match contro i bergamaschi.

ONANA 6: realizza una parata gol piede da portiere di hockey sul destro di Hojlund. Non può nulla sulla prima rete della Dea ma è sfortunato sulla seconda.

D’AMBROSIO 6: protagonista suo malgrado sul goal di Pasalic, molto volenteroso. (Dall’82’ DARMIAN s. v.).

ACERBI 7: solidissimo in difesa su Hojlund non disdegna qualche sortita offensiva.

BASTONI 7: dà il via al goal dell’1-0 con una verticalizzazione potente e precisa per Lukaku. Si mette in luce con due sgroppate centrali davvero ben fatte. (Dall’81’ DARMIAN s. v.).

DUMFRIES 6: non sarà mai bello da vedere ma ora è in forma e tende a giocare anche in avanti invece che limitarsi a passare la palla indietro.

BARELLA 7: abile ad avventarsi sul pallone vagante e scaraventarlo in porta per il 2-0. Ennesima gara condita da quantità e qualità. (Dall’81’ ASLLANI s. v.).

Marcelo Brozovic

BROZOVIC 7: realizza un gran recupero in scivolata su Hojlund nel secondo tempo, estremamente altruista quando a tu per tu con Sportiello serve l’assist a Lautaro per il 3-1.

CALHANOGLU 7: segna un goal fantastico che viene poi annullato per fuorigioco, sfiora la rete su punizione di seconda, ha il destro caldo. Ottimo anche in fase di rottura.

DIMARCO 6,5: partecipa attivamente al goal di Barella, spinge e corre per un’ora abbondante. (Dal 69’ GOSENS 6: si rende utile in entrambe le fasi).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: pulisce moltissimi utenti palloni a suon di stop e dribbling pregevoli, il terzo goal è facile facile e giunge a coronamento di una bella prestazione.

LUKAKU 8: è tornato a giocare come faceva con Conte due anni fa, sponde, protezione palla, allunghi e… goal. La prima rete dopo pochi secondi dall’inizio è un condensato di tutto ciò. Cala vistosamente col passare dei minuti ma al 77’ torna prepotentemente in partita con una verticalizzazione stupenda per Brozovic che poi assiste Lautaro per il 3-1. (Dall’81’ DZEKO s. v.).

INZAGHI 7: obiettivo raggiunto con una giornata d’anticipo. I suoi approcciano come meglio non potrebbero ma poi pagano dazio alla stanchezza fisiologica. Poco male perché i 3 punti arrivano, col senno di poi Lukaku è mancato tantissimo in stagione.

L’articolo Inter-Atalanta: Lukaku in versione contiana, Lautaro e Barella quantità e qualità, Brozovic torna a dirigere alla grande proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG