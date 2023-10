Tra gli impegni di Champions League e il campionato, l’Inter scenderà in campo sei volte in appena ventidue giorni

Il doppio pari con Bologna e Sassuolo rischia di passare presto in secondo piano per Simone Inzaghi la cui preoccupazione principale è come portare l’Inter ad una forma quanto meno accettabile in vista del prossimo imminente tour de force.

Dal primo incontro dopo il rientro dalle Nazionali fino alla prossima pausa passeranno appena ventidue giorni e per l’Inter le sfide saranno ben sei. Dalla trasferta di Torino in programma sabato 21 ottobre ad Inter-Frosinone del 12 novembre, passando per le sfide con Salisburgo e Roma in casa, Atalanta e ancora Salisburgo in trasferta.

