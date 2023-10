Icardi spinge sempre di più per ritornare all’Inter. Nuovi tentativi dell’ex capitano per finire a Milano nella prossima sessione di mercato

Come riportato da calciomercato.com, l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi sta ancora fortemente spingendo per ritornare alla corte nerazzurra: soprattutto in vista della prossima sessione di calciomercato.

Riuscirà il giocatore ex Sampdoria a far ritorno in quella piazza dove ha scritto pagine e pagine di storia Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, considerando il pressing del giocatore.

L'articolo Icardi Inter, si spinge per il ritorno. La situazione proviene da Inter News 24.

