Sono queste le parole dell’ex calciatore Nicola Ventola, che parla alla BoboTV dell’Inter e della situazione attuale.

Ecco le parole di Nicola Ventola che discute alla BoboTV dell’Inter, ecco cosa dice l’ex calciatore: “Quando l’Inter cala fisicamente, l’unico che, ripeto, fa filtro a centrocampo è Barella, lì secondo me a gennaio si deve intervenire perché ha preso 17 gol in 11 partite, sono veramente troppi. Quando attacca la vediamo bella, sa attaccare, abbiamo detto che a Barcellona ha fatto una grande partita ma ha comunque preso 3 gol.“

Conclude così l’ex attaccante: “Non c’è filtro fra centrocampo e difesa, è così che la Fiorentina ha potuto riaprire la partita. Ci sono dei problemi a livello difensivo, non come difesa ma come blocco squadra.“

Bigon alla Gazzetta dello Sport, parla dell’Inter in chiave scudetto: “Sicuramente i rossoneri se la giocheranno fino alla fine ma non trascurerei l’Inter in questo discorso. La squadra di Inzaghi ha avuto un passaggio a vuoto da cui sembra uscita e presto recupererà Lukaku, che potrà spostare gli equilibri di vertice.“

