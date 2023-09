Ventura esclude la Juventus: «Queste le mie favorite per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex ct della Nazionale italiana

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato sulle pagine de Il Mattino. L’allenatore ha escluso la Juventus dalle favorite allo scudetto.

Queste le sue dichiarazioni: «Chi non è abituato a vincere rischia di avere un po’ la pancia piena. I pochi cambiamenti fatti nel Napoli potrebbero non essere di grande aiuto a Garcia. Ma anche all’allenatore francese bisogna dare tempo. Le mie favorite per lo scudetto restano le due milanesi e il Napoli, con l’incognita del cambio di allenatore e del poco rinnovamento».

