L’ex commissario tecnico della nazionale italiana Gian Piero Ventura non pone limiti ai nerazzurri.

FcInter1908.it ha intervistato Gian Piero Ventura che ha anticipato i temi di Torino-Inter e parlato anche di tanto altro. “L’inizio dell’Inter è stato decisamente buono, nonostante lo scivolone contro il Sassuolo, è in piena linea con le aspettative della società. Proprio questa sconfitta rende più stimolante la sfida contro il Torino, che sulla carta non è una partita facile: ci sono 2 punti da recuperare sul Milan, e l’Inter ha assoluto bisogno di fare risultato pieno. Il ko con il Sassuolo era certamente evitabile, ma ci può stare nell’arco di 2-3 mesi. L’Inter sta facendo bene e ha una rosa competitiva, forse la migliore del campionato. Il Torino è forse leggermente sotto le aspettative: al terzo anno di Juric, e dopo un mercato in cui la società ha cercato di accontentare l’allenatore, è evidente che l’asticella si sia alzata. I risultati ad oggi non sono consoni alle aspettative, ma c’è tutto il tempo per migliorare. Contro l’Inter, oltre al risultato, conterà la prestazione: il ko nel derby ha lasciato l’amaro in bocca“.

Ivan Juric

Miglior attacco della Serie A

“Non è di certo una sorpesa: una squadra con certi giocatori, con una panchina del genere, ha il dovere di essere protagonista in Italia e in Europa, su questo non c’è dubbio“.

Sul match di oggi pomeriggio

“Mi aspetto una partita assolutamente godibile. Giocare contro il Torino non è mai facile, quando centrano la partita contro le squadre che vogliono fare gioco ha un modo di stare in campo che tende all’aggressività continua. Per l’Inter non sarà facile come magari qualcuno può pensare. Se il Toro gioca da Toro può mettere in difficoltà l’Inter, poi si vedrà“.

Le potenzialità dell’Inter

“In Italia dopo una partita buona devi vincere lo scudetto, quando ne perdi una è un disastro. In realtà non è così: credo che l’Inter abbia in assoluto la rosa più forte del campionato e ha il dovere di provare a vincere campionato e Champions League, senza giri di parole. Se non farà un’annata importante allora il risultato sarà negativo. Credo che mai come quest’anno la rosa più forte del campionato sia quella dell’Inter“.

