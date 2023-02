Il giornalista Sebastiano Vernazza, alla Gazzetta dello Sport, parla così di Skriniar e dell’Inter ecco come analizza.

Questa l’analisi di Sebastiano Vernazza alla Gazzetta dello Sport, parla così dell’Inter e di Skriniar: “Il caso Skriniar è esemplare. In estate il Psg aveva offerto un buon pacco di milioni per il difensore legato all’Inter fino al 2023 e l’Inter aveva declinato, ma in un’asta, perché di questo parliamo, l’Inter non può reggere i rialzi del fondo sovrano del Qatar, proprietario del Paris Saint Germain.”

Conclude così: “Se l’accordo con il giocatore stenta ad arrivare, a un anno dalla scadenza conviene cedere, andare all’incasso e potenziare lo “scouting”, la ricerca dei possibili campioni. La Serie A non può più concedersi i fuoriclasse conclamati, deve “crearli” per rivenderli e investire i milioni dei vari Boehly nel potenziamento di se stessa. È l’unica strada per ritornare attrattivi e ricchi quanto basta per concedersi di nuovo dei lussi.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG