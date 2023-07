Le parole di Marco Baroni, nuovo all’allenatore dell’Hellas Verona: «Qui uno stadio speciale e su una panchina importante»

Marco Baroni ha parlato ai canali ufficiale del Verona dopo il suo arrivo sulla panchina degli scaligeri. Di seguito le sue prime parole da nuovo tecnico.

«Ringrazio il Presidente Maurizio Setti e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per avermi voluto qui e per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Sono molto felice e carico di affrontare questa nuova avventura con i colori dell’Hellas Verona, in uno stadio speciale e su una panchina importante sulla quale sono entusiasta di poter fare ritorno. Insieme allo staff, alla squadra e a tutto il Club lavoreremo uniti dando il massimo ogni giorno, per disputare al meglio questa nuova stagione in Serie A».

