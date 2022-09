Il Verona scenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese e Cioffi conta di recuperare anche Faraoni

Il Verona scenderà in campo nel posticipo del lunedì contro l’Udinese e Cioffi conta di recuperare anche Faraoni.

L’esterno è in netta ripresa dal problema alla caviglia che l’ha tenuto fuori nelle ultime partite e sarebbe sulla via del recupero. Nei prossimi giorni potrebbe rientrare a lavorare con il gruppo ed essere arruolabile per la sfida da ex. Lo scrive L’Arena.

L’articolo Verona, Cioffi conta sul recupero di Faraoni per la sfida all’Udinese proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG