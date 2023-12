Le parole di Milan Djuric, attaccante del Verona, dopo la vittoria ottenuta dai gialloblu contro il Cagliari

Milan Djuric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Verona contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Il calcio è così. Tutta la squadra è rimasta amareggiata per la sconfitta. Avevo sbagliato un gol importante su rigore, però il calcio è anche questo. Ci siamo rifatti subito e penso che questa sera abbiamo fatto una prestazione ottima. Abbiamo cercato, con i nostri limiti (che stiamo cercando di migliorare), di fare la partita. Penso che sia una vittoria meritata. Abbiamo rischiato un po’ nel primo tempo e poi l’espulsione ci ha un po’ aiutato, ma siamo riusciti bravi a gestire la partita a portare il risultato a casa»

TRE PUNTI – «C’era tanta pressione, ci mancava da tanto la vittoria, però ci stavamo arrivando nelle ultime partite, grazie alle prestazioni, ma stavamo raccogliendo meno di quello che meritavamo. Penso che stasera sia stato un punto d’inizio dove oltre alla prestazione abbiamo aggiunto anche i tre punti»

MESSAGGIO – «È un messaggio anche per il Presidente, per la società e per i tifosi che ci seguono sempre. Vittoria meritata e l’ambiente merita, il presidente è sempre stato vicino»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG