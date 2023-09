Josh Doig, esterno del Verona e della Scozia, ha parlato dal ritiro della sua nazionale riguardo al salto fatto lo scorso anno per arrivare in Serie A

PAROLE – «La verità è che secondo me il nostro calcio, in Scozia, è sottovalutato. In realtà è fisico e molto intenso, la velocità del gioco non è così differente dalla Serie A e quando sono andato in Italia il salto non è stato poi grande quanto mi aspettassi».

