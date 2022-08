Il Verona continua a sognare l’arrivo di Ilicic dall’Atalanta, ma intanto Marroccu pensa anche a due alternative

Secondo quanto riportato da L’Arena, il mercato in casa Hellas ruota attorno al possibile arrivo dello sloveno. Gli agenti al lavoro per mediare ma la societ√† sta valutando anche Pereiro del Cagliari e Verdi del Torino come idee last minute per rinforzare l’attacco a disposizione di Cioffi.

L’articolo Verona Ilicic, lo sloveno il sogno ma Marroccu valuta due alternative proviene da Calcio News 24.

