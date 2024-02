Verona Juve, il Bentegodi è un tabù per i bianconeri: il dato fa “paura”. Le statistiche degli scaligeri in casa

Il Bentegodi è uno stadio tabù per la Juve. Il Verona, infatti, ha vinto 12 partite contro i bianconeri in casa (11 pareggi e 9 sconfitte) e contro nessun’altra squadra in Serie A ha fatto meglio nella sua storia.

Non solo, perché negli ultimi 9 confronti con la Juve al Bentegodi gli scaligeri sono rimasti imbattuti in ben 7 occasioni (3 vittorie e 4 pareggi), perdendo però l’ultima per 0-1. Ma non hanno mai rimediato due ko di fila contro i bianconeri in casa…

