Materazzi attacca Ravezzani: «Mi chiama killer per catturare qualche like disperato». Botta e risposta sui social – FOTO

Materazzi e Fabio Ravezzani hanno dato vita ad un acceso botta e risposta sui social. Il campione del mondo 2006, ex rivale in campo della Juve, ha risposto per le rime a quanto aveva scritto il giornalista sul suo conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Materazzi (@marcomaterazzi)

MATERAZZI CONTRO RAVEZZANI – «Killer. Che bello quando si usano parole con questa leggerezza, e sì che sono giorni che richiederebbero un po’ più di attenzione, visto che si parla di morti vere in tutto il mondo. Ma capisco: questo signore ha un seguito così piccolo e si rivolge a platee così piccole che può permetterselo. Gli è tornata la memoria leggendo un commento altrui, neanche gli attributi di avere una sua idea, al massimo ricordi confusi e per sentito dire, che ricompaiono all’improvviso per catturare qualche like disperato sui suoi social. E poi si chiedono perché un certo tipo di giornalismo, sempre più diffuso, è anche sempre più isolato. E sono costretti a trasmissioni pietose come le sue, che a chiamarle cabaret si fa torto ai comici di professione. Quelli che invece il loro mestiere sanno farlo. GRAZIE».

The post Materazzi attacca Ravezzani: «Mi chiama killer per catturare qualche like disperato» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG