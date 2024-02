Lukaku: «Non parlo del futuro, voglio solo aiutare la Roma a vincere. E la Serie A…». L’intervista dell’ex obiettivo Juve

Lukaku ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo futuro dopo Feyenoord Roma. Queste le dichiarazioni sull’ex obiettivo di mercato della Juve.

LUKAKU – «Adesso sono focalizzato sulla Roma, non voglio parlare di futuro perché non ha senso. Devo continuare solo aiutare la squadra a vincere. Poi vediamo a fine stagione… Il passato? Alla fine la vita di un calciatore è così. Sono 15 anni che gioco a calcio e ci sono momenti positivi e negativi. Sto vivendo un sogno, gioco in una competizione come la Serie A che mi ha dato tanto e gioco con ottimi giocatori migliorando come calciatore. Questo mi dà soddisfazione. Voglio aiutare la Roma a vincere, questa è la cosa più importante».

