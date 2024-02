Juve a caccia di un traguardo storico col Verona: il record è ad un passo. L’obiettivo in vista del match di sabato

La Juve andrà al Bentegodi con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo 3 partite di digiuno e dare continuità ad una striscia personale contro il Verona.

I bianconeri, infatti, hanno vinto 4 delle ultime sfide con gli scaligeri in Serie A senza subire nemmeno un gol (di cui tutte le ultime 3 per 1-0). La Juve, quindi, sabato proverà a ottenere per la prima volta nella sua storia i 5 successi di fila.

