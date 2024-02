Il giornalista Andrea Marinozzi non ha risparmiato una frecciatina alla Juve commentando per Sky Sport 24 la prestazione offerta da Paredes in Feyenoord Roma.

PAREDES – «Paredes è stato uno dei migliori della Roma se non il migliore. Va in verticale tante volte, rischia passaggi complicati. Sono queste le sue funzioni. Nelle ultime due esperienze non aveva questi compiti, era più interditore e mediano, ruolo non adatto alle sue caratteristiche. Paredes sa giocare bene la palla, sa correre rischi e giocare sotto pressione. E’ un giocatore chiave per la Roma di De Rossi».

