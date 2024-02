Verona Juve, Magrin non ha dubbi: «Il Bentegodi sarà una bolgia e questo potrebbe influire». Le dichiarazioni

L’ex centrocampista di Juventus e Verona Marino Magrin all’Arena ha parlato della partita di sabato sera tra le due squadre in cui ha giocato.

PAROLE – «L’Hellas non è una squadra in disarmo, anzi, contro il Monza l’ho vista battagliare e portare a casa un punto prezioso. La Juve è fortissima ma non vive un momento brillante e potrebbe concedere qualcosa come ha fatto contro l’Udinese. Il Bentegodi sarà una bolgia e questo potrebbe influire»

