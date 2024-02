Verona Juve Primavera streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la sfida dei bianconeri di Montero

La Juve Primavera di Montero ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno con la Sampdoria. Sabato la sfida al Verona, alle ore 11:00.

Hellas Verona-Juventus Under 19 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e sull’app) e in diretta streaming sul sito dell’emittente.

The post Verona Juve Primavera streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.

