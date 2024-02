Conferenza stampa Gama: «Lascio l’Italia meglio di come l’avevo trovata. Sul futuro alla Juve…». Domani la sua ultima partita in Azzurro

Sara Gama, capitano della Juventus Women, giocherà domani la sua ultima partita in Azzurro. Questa la sua conferenza stampa.

CHE NAZIONALE LASCI – «Fiducia, calma e serenità sono le cose principali di cui un atleta ha bisogno in campo. Sono cose importanti che sono arrivate. Abbiamo fatto un piccolo percorso che è andato meglio delle aspettative iniziali e battuto un colpo su cosa la Nazionale può esprimere. Forse non siamo quelle che abbiamo fatto male negli ultimi due tornei e forse neanche quelle che battono le campionesse del Mondo».

FUTURO ALLA JUVE – «D’ora in avanti me ne preoccupo solo da lunedì. continuerò il percorso nel club. Il commento che mi ha più colpito sono i messaggi di chi mi è stata vicina, è sempre una sorpresa e poi i tanti attestati di stima che fanno piacere. L’abbraccio collettivo è stata una delle cose più belle. Adesso c’è questa decisione per la Nazionale. Per la Juventus ne parleremo un’altra volta perché vivo le cose alla giornata e mi interessa parlare solo della Nazionale».

