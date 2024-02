Diffidati Juve contro il Frosinone: un titolarissimo a rischio squalifica per il Napoli! Salterà un turno al prossimo giallo

C’è un diffidato in casa Juventus in vista del match casalingo contro il Frosinone di Di Francesco, in programma domenica alle ore 12.30 all’Allianz Stadium.

Vlahovic sarà squalificato in caso di cartellino giallo, è a rischio in vista di Napoli-Juve.

