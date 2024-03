Verona Milan, la moviola dei giornali: «Mariani insufficiente, quel giallo a Theo Hernandez dopo l’1-0 rossonero…»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida tra Verona e Milan, gara vinta dai rossoneri per 3-1.

I primi due gialli hanno avuto un senso logico (Sardar su Theo Hernandez e Tomori su Noslin), ci si sofferma sul giallo a Theo post 0-1: fraintendimento di una gioia non provocatoria, giallo eccessivo. 5,5 in pagella per Mariani.

