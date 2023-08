Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato della designazione di Daniele Doveri per la partita contro la Roma

Maurizio Setti ha parlato a Rds della designazione di Doveri per Verona-Roma.

LE PAROLE – «Bisogna partire dal presupposto che, nelle designazioni arbitrali, non debbano più esserci approcci legati alla regione di appartenenza dei direttori di gara. Da parte mia e del club non c’è alcun problema per l’assegnazione di Doveri per Verona-Roma, sono fiducioso che la direzione della gara possa essere regolare. Si tratta di un grande arbitro, ed è giusto dargli la serenità di dirigere un match in cui è protagonista una squadra della sua città. Eliminare i pregiudizi è fondamentale per rendere sano il nostro sistema, considerando che la Serie A e i club sono delle aziende dal coinvolgimento estremamente ampio e che possono influenzare grandi porzioni di pubblico nazionale e internazionale».

