Il direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano si scaglia contro gli arbitri presenti in sala VAR.

Sean Sogliano in conferenza stampa commenta l’episodio arbitrale dubbio che ha portato alla rete decisiva di Frattesi contro l’Hellas Verona: “Mi dispiace venire in sala stampa dopo una partita in cui avremmo dovuto parlare di calcio: però non posso fare a meno di avere un atteggiamento molto deluso dall’episodio del vantaggio dell’Inter. Non sono un moralista, non devo prendere scuse: l’Inter è una grande squadra, gli auguro di vincere il campionato ma oggi c’è stata una grande mancanza di rispetto verso di noi. Gli errori li facciamo tutti in buona fede: è assurdo quello che è successo oggi, se vogliamo parlare di VAR non è concepibile non annullare il gol per la gomitata di Bastoni. Non voglio fare piagnisteo, ma è una mancanza di rispetto: un gol non annullato così non è un errore, ma una mancanza di rispetto per una città, per dei tifosi e per noi che ci facciamo un mazzo così”.

Arbitro Var

Rabbia e sconforto

“Sono veramente deluso e amareggiato: non ho mai parlato del VAR in vita mia, mi fido. Ma oggi è stata una cosa vergognosa. Non serve chiedere all’arbitro, è stata data importanza al VAR: è inutile parlare con lui se dal VAR non lo chiamano per una gomitata che era anche da rosso per me. Io non voglio essere scontroso, capisco che è più bello parlare dell’Inter che vince lo scudetto: ma se non parliamo del torto, facciamo finta che va tutto bene e andiamo avanti così. Se a voi va bene così, vi rispetto: ma non è quello che vorrei io dal calcio. Poi è inutile scandalizzarsi per la Superlega: sono deluso da questo sistema e da due professionisti che non hanno avuto la lucidità e la chiarezza di intervenire”.

La bordata

“L’arbitro può sbagliare, non sono arrabbiato con lui ma con chi non l’ha aiutato. Altrimenti spiegatemi a cosa serve il VAR: sono arrabbiato con questo sistema, se dobbiamo retrocedere lo faremo con orgoglio. E’ successa una cosa gravissima oggi per me. Io sono andato via dalla panchina per un minuto: non è accettare un errore, è una cosa allucinante. Non può succedere, non è un errore. Non so se è malafede, ma non può succedere. Non sono abituato a suonare nel palazzo o a lamentarmi: sono amareggiato. Parliamo di una mancanza di rispetto veramente grande, è successo una cosa veramente grave. Il presidente? Come fa ad essere contento? Sono venuto io ma se fosse venuto lui i concetti sarebbero stati gli stessi: c’è molta delusione”.

