Le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan di Pioli

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’Empoli contro il Milan.

VALORE DELLA PARTITA – «Ci vuole serenità nelle partite per essere più liberi di testa e dare il proprio meglio. Infortuni? Mancheranno Pezzella, Cacace, Bastoni, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Fazzini. Jacopo in particolare ha un problema all’occhio e lunedì avrà un controllo. La lista è lunga Sì, ma è molto più lunga quella dei presenti. A sinistra siamo un po’ obbligati a schierare un giocatore fuori ruolo, ma ancora non ho deciso».

