Intervenuto nel postpartita di Inter Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn il centrocampista Davide Frattesi.

LE PAROLE – «Abbraccio finale? C’è tutto, la cosa più importante è che c’è un gruppo fantastico, anche chi non gioca si sente importante. Esultanza aggrappato al cancello? Avrei voluto fare molto di peggio, ma sarei stato ammonito. Il gol? Più o meno come col Sociedad al gol di Lautaro, ho avuto proprio un flash. Mi sono buttato e poi ho avuto fortuna. Sul minutaggio? Adesso la sto vivendo meglio, c’è stato un periodo difficile. Anche per il mio modo di essere una mezzala di inserimento e di passo. Questo gol mi dà fiducia, spero di poter aiutare ancor di più la squadra. Messaggio alle rivali? Certo, le partite difficili da vincere sono quelle sporche, quelle così. Non ho mai lottato per questi obiettivi ma credo sia questa la chiave».

