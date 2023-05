Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo ceduto dal punto di vista emotivo questa sera soprattutto nella ripresa. Avevamo approcciato bene, poi l’autogol e la rete di Calhanoglu ci ha fatto perdere le certezze. È stata una serata negativa, ci sentiamo in dovere di chiedere scusa ai tifosi, che si aspettavano una prestazione diversa. Una sconfitta come questa non deve compromettere un percorso di cinque mesi che ci ha fatto arrivare fino a questo punto. Ritiro? Dobbiamo parlarne. Nonge? Ha avuto un infortunio qualche settimana fa, ora ha recuperato e si allena bene. Ha avuto un buon impatto nell’immediato, poi ha avuto questo problema alla caviglia».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG