L’allenatore del Verona Marco Zaffaroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

QUANTO VALE QUESTO PUNTO – «Un punto che vale tantissimo per la nostra classifica e una grande iniezione di fiducia, perché fare risultato qui è una cosa importante. Avremo un finale di stagione intenso e questo risultato ci deve dare grande morale».

OCCASIONE DI NGONGE NEL FINALE – «Una grandissima occasione. Abbiamo preparato la gara in questo modo: il Napoli ha individualità e organizzazione e sapevamo di dover fare una gara di attenzione e intensità. La cosa positiva è che tutte le volte che potevamo ripartire l’abbiamo fatto. Questa occasione sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma in generale siamo soddisfatti».

DIFESA A 4 E LASAGNA – «Dovevamo rispettare molto il Napoli, che ha messo sotto tutti in Italia e in Europa. Kevin da quella parte poteva fare questo tipo di partita perché ha qualità fisiche eccezionali. Ci voleva gamba per ripartire e lui ha fatto una grande gara a livello difensivo e sempre protagonista nelle ripartenze. Ha caratteristiche eccezionali».

SALVEZZA – «Noi dobbiamo pensare di lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Genova è un incidente che ci può stare, in un percorso che porta via energie fisiche e nervose. La squadra ha reagito alla grande, non dobbiamo mollare dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo».

