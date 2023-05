Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Cremonese

«La Cremonese soprattutto sul suo campo ha sempre messo in grandissima difficoltà gli avversari e ultimamente qui ha fatto risultati. Siamo riusciti a rimettere in piedi la gara ed è un pregio dei ragazzi. Nel finale la foga e la troppa voglia di fare risultato pieno ci ha fatto perdere gli equilibri e secondo me in quella fase di gioco dovevamo essere più equilibrati. Arbitro? Io sono per il rispetto dei ruoli sempre, a prescindere che gli episodi siano a favore o contro. Era una gara difficile per entrambe le squadre e sicuramente anche per gli arbitri perché nel finale di stagione gli stati d’animo sono molto accesi».

