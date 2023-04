Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita pareggiata contro il Verona

«Arbitro? Quando si insiste e mi si chiede di parlare dell’operato dell’arbitro significa che l’operato dell’arbitro non è passato inosservato, qualcosina ha fatto che poteva fare diversamente. Ma come sbagliano allenatori e giocatori può sbagliare anche lui, oggi abbiamo trovato una giornata non così tranquilla e lucida. Quagliata ha fatto una leggerezza, ma anche dall’altra parte c’è stata. Partita Anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo avuto un’occasione di testa con Dessers e altre due situazioni importanti nonostante l’inferiorità numerica. Questo sottolinea ancora che abbiamo fatto una buona prova. Con i cambi volevamo vincere la partita nonostante l’inferiorità, ma chiaramente in dieci contro undici non è semplice».

