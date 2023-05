Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro la Fiorentina

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

SCONFITTA – «È difficile fare analisi dopo un secondo tempo così. È difficile salvare qualcuno, parto da me stesso. Fino al primo gol abbiamo lavorato bene ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti. Ci sono modi e modi di giocare e di perdere la partita, oggi ci siamo sciolti. È difficile trovare anche le parole ma non è il nostro modo di approcciare: dobbiamo essere diversi, molto diversi. Già a Lecce nel primo tempo avevo avuto un campanello d’allarme, con lo Spezia una buona partita e invece oggi il secondo tempo molto male e di questo mi prendo tutte le responsabilità io».

FUTURO – «Da questo punto di vista non posso fare piani a lungo termine perché non si possono fare piani di quello che succederà domani. Parlerò con società e calciatori domani, per fare un chiarimento perché mi preoccupa lo stato mentale della squadra».

