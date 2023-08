Verso Cagliari-Inter, allenamento a parte per Acerbi: le ultime sulle condizioni del difensore centrale

Continua a preparare la sfida contro il Cagliari l‘Inter, che dovrà probabilmente fare a meno di Francesco Acerbi, ancora alle prese con dei problemi fisici.

Come riportato da Sky Sport, il centrale non è ancora rientrato ad allenarsi in gruppo e anche oggi si è allenato a parte.

L’articolo Verso Cagliari, allenamento a parte per Acerbi: le ultime proviene da Inter News 24.

