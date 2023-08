I nerazzurri dovranno aspettare fino a lunedì sera prima di scendere in campo per la seconda giornata di campionato.

L’Inter dovrebbe affrontare il neopromosso Cagliari dell’ex Claudio Ranieri con gli stessi 11 che hanno battuto brillantemente il Monza la settimana scorsa a San Siro. Secondo la Gazzetta dello Sport Inzaghi ha un dubbio in attacco con Thuram che è favorito su Arnautovic: l’austriaco nonostante sia arrivato molti giorni dopo rispetto al francese si è già reso utile con l’assist per il 2-0 di Lautaro Martinez.

Marko Arnautovic

La rosea ritiene che questo ballottaggio accompagnerà la squadra nerazzurra tutta la stagione. Non ci sono ancora impegni infrasettimanali e quindi non c’è ancora bisogno di turnover; Frattesi, Cuadrado e Carlos Augusto al momento devono solo cercare di incidere a gara in corso. Da metà settembre in poi anche loro giocheranno parecchie gare da titolare.

