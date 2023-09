I nerazzurri stanno preparando la trasferta contro l’ultima in classifica con tanti dubbi di formazione anche buone notizie arrivano dall’infermeria.

L’Inter non vuole saperne di frenare in campionato anche se la brutta prestazione in Champions League ha fatto suonare qualche allarme. Simone Inzaghi continuerà ad operare turnover non perché l’Empoli, ancora a 0 punti con nessun goal realizzato, non preoccupi ma perché il calendario è intasato; la settimana prossima infatti ci sarà il turno infrasettimanale di campionato e quindi serve che tutti i giocatori della rosa trovino il ritmo partita.

Hakan Calhanoglu

Gli infortunati

Sky Sport riporta che Calhanoglu oggi si è allenato in gruppo e quindi in Toscana molto probabilmente giocherà dal primo minuto; il suo stop in Champions League è stato precauzionale. Sensi e Cuadrado si allenano ancora a parte, l’italiano potrebbe saltare anche la prossima gara mentre il colombiano è monitorato quotidianamente e pronto a tornare in gruppo appena il dolore al tendine del ginocchio scemerà; non preoccupa De Vrij che a San Sebastian è uscito solo per una botta.

Le possibili scelte di Inzaghi

Inzaghi quindi potrebbe far riposare Bastoni, Dumfries e uno tra Barella e Mkhitaryan, più il primo che il secondo; giocherebbero Pavard (con Darmian come quinto), Acerbi (con De Vrij centrale) e Frattesi. Asllani non verrà accantonato nonostante la prova opaca in Spagna; chi contro la Real Sociedad ha giocato bene è stato Alexis Sanchez che potrebbe avere minutaggio sempre maggiore.

