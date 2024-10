I rossoneri chiuderanno la settima giornata di campionato, l’ultima prima della seconda sosta per le nazionali, affrontando i viola domani sera. Nella cornice suggestiva dello stadio Franchi di Firenze, si prepara l’atteso confronto della 7^ giornata di Serie A 2024-2025 tra la Fiorentina e il Milan. Dopo aver siglato 3 vittorie di fila in campionato, l’ultima delle quali un convincente 3-0 contro il Lecce, i rossoneri scenderanno in campo con il chiaro intento di consolidare il loro momento positivo. Assenze La squadra rossonera dovrà fare i conti con alcune importanti assenze: Marco Sportiello, Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer non saranno della partita per infortunio, mentre Davide Bartesaghi è squalificato per via del rosso diretto rimediato contro i pugliesi. Le scelte di Fonseca Il tecnico del Milan sembra propenso a non apportare cambiamenti al modulo che finora ha dato ottimi risultati, ossia il 4-2-3-1 (o 4-2-4). Questa disposizione tattica prevede la […]

Leggi l’articolo completo Verso Firenze: i dubbi di Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG