Continua il periodo fortunato di Gleison Bremer che potrebbe presto veder spalancarsi le porte della nazionale.

Trovatosi al centro di una lunga telenovela di mercato che ha visto Inter e Juventus sfidarsi per lui, Bremer potrebbe presto fare un ulteriore salto di qualità. Superesportes ha intervistato il commissario tecnico del Brasile Tite che ha ammesso di avere ancora tanti dubbi sulle convocazioni da fare in vista dei Mondiali di quest’inverno in Qatar.

Bremer

“Bremer è sicuramente nella lista dei giocatori che stiamo seguendo. Negli ultimi anni è migliorato molto e ha svolto un ottimo lavoro. Oltre a Bremer seguiamo anche Felipe e Lucas Veríssimo, che ha già giocato molto con noi, oltre a Rodrigo Caio. Non nascondo che sarà difficile scegliere al momento di stilare la lista definitiva“.

