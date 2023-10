Inter e Benfica, chiamate al secondo turno di Champions League questa sera, hanno numeri molto diversi: ecco le statistiche

Sarà un confronto acceso e determinante questa sera tra Inter e Benfica, al secondo turno della fase a gironi del gruppo D di Champions League.

La Gazzetta dello Sport fa luce sui numeri delle due squadre nei primi match disputati quest’anno, contro Salisburgo e Real Sociedad.

CONFRONTO- Il Benfica ha giocato in dieci fin dal 13’ del primo tempo per l’espulsione di Antonio Silva. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Roger Schmidt non ha rinunciato alle buone abitudini educate dal tecnico tedesco che ha innestato il pressing portato da casa sulla tradizione palleggiata trovata in loco.

Anche in dieci hanno attaccato e pressato. Lo certificano i numeri. Contro il Salisburgo, il Benfica ha tirato 15 volte. L’Inter, a San Sebastian solo 6 volte e il gol di Lautaro è stata l’unica conclusione tra i pali. Dei 15 tiri portoghesi, 5 li ha firmati Musa che è stato anche il primo per tocchi in area (9) e dribbling (5). L’attaccante croato, già 3 gol in campionato, è un altro da attenzionare.

L’articolo Verso Inter-Benfica, i numeri delle due squadre a confronto in Champions proviene da Inter News 24.

