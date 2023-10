I nerazzurri tornano a giocare a San Siro una gara della massima competizione europea dopo la grande cavalcata della passata stagione.

L’Inter domani alle 21 a San Siro ospita il Benfica che l’anno scorso eliminò ai quarti di finale di Champions League. Le due squadre sono cambiate molto pur lasciando intatta la loro filosofia come accennato anche da Inzaghi in conferenza stampa poc’anzi. Il girone nella prima giornata ha già mostrato 2 risultati sorprendenti su 2: la Real Sociedad fermando i nerazzurri ha dimostrato che non è la classica squadra di quarta fascia ma tutt’altro mentre i lusitani hanno addirittura perso in casa col Salisburgo.

La sfida

Entrambe le squadre quindi giocheranno per vincere visto che per ora la classifica non può soddisfare. Gli ultimi due scontri diretti sono avvenuti lo scorso aprile e non ci fu particolare storia contrariamente a quanto facevano presagire i pronostici della vigilia. La squadra di Inzaghi andò a vincere a Lisbona 2-0 mettendo in discesa la qualificazione per le semifinali; al ritorno i nerazzurri erano in vantaggio 3-1 quando furono presi dalla solita distrazione collettiva che fece rilassare i giocatori nel finale e la gara finì 3-3.

Inzaghi punta sulle certezze

Ma veniamo al presente; dopo il turnover di Salerno, anche se molti big sono entrati nella ripresa, l’Inter dovrebbe scendere in campo domani con la formazione migliore possibile. Tornano quindi dal primo minuto Bastoni, Dimarco (gli unici 2 che non hanno giocato neanche 1 minuto in Campania), Mkhitaryan e Lautaro Martinez; nuovamente titolari anche Pavard, Acerbi, Calhanoglu e Thuram, lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Un solo ballottaggio

L’unico dubbio nella mente del tecnico è quello riguardante la fascia destra dove Dumfries e Darmian battaglieranno fino all’ultimo: l’esito finale del ballottaggio probabilmente lo scopriremo solo alla consegna delle distinte.

