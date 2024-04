I nerazzurri vorrebbero festeggiare la certezza aritmetica della vittoria dello Scudetto nel derby del 22 aprile: per farlo serve vincere domani.

L’Inter si avvicina alla vittoria del campionato: i punti di distacco dal Milan secondo sono 14 e lunedì 22 aprile c’è il derby. Inutile sottolineare le motivazioni extra che comporterebbe raggiungere la certezza matematica della conquista dello Scudetto numero 20 vincendo contro i rivali di sempre che sono fermi a 19.

Assenze big

Inzaghi schiererà contro il Cagliari domani sera la migliore formazione possibile: questa non potrà contemplare Lautaro Martinez e Pavard che sono squalificati. I due big verranno sostituiti rispettivamente da Bisseck ed Alexis Sanchez anche se Arnautovic può ancora sperare nella titolarità. Ci saranno altri due cambi rispetto alla formazione che ha vinto allo scadere ad Udine: Bastoni ha recuperato dall’ultimo acciacco e tornerà sul centrosinistra mentre Darmian dovrebbe essere preferito a Dumfries sulla fascia destra.

Alexis Sanchez

Le probabili

Il Cagliari è quattordicesimo in classifica ma ha soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione nonostante la grande vittoria della settimana scorsa contro l’Atalanta. Ranieri deve fare i conti con le squalifiche di Nandez e Deiola, coperta corta in attacco dove mancheranno Pavoletti, Petagna e Mancosu mentre anche Lapadula è in dubbio; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Yerry Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Viola, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri.

