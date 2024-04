Il capitano del Torino potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del mercato estivo italiano anche se i granata chiederanno tanti soldi per liberarlo.

L’Inter è concentrata sul finire al meglio la stagione sul campo ma i dirigenti naturalmente buttano sempre un occhio al calciomercato.

La situazione

Le operazioni in entrata saranno svariate anche in vista della prossima stagione: servirà ampliare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi perché la Champions League contempla più gare rispetto al passato ma c’è anche il Mondiale per Club da giocare nella prossima estate. Potrebbero esserci manovre anche in difesa: il perno centrale della difesa a 3 al momento vede Acerbi e De Vrij contendersi il posto, entrambi non sono più giovanissimi e quindi i dirigenti potrebbero optare per un ringiovanimento.

Francesco Acerbi

Il derby

Secondo Tuttosport Inter e Milan potrebbero sfidarsi a suon di milioni per Alessandro Buongiorno del Torino; il difensore è molto attaccato ai colori granata ma in estate potrebbe voler fare il salto di qualità e lottare per grandi traguardi come la Champions League. Proprio per l’attaccamento al club in cui gioca tuttora e di cui è capitano si pensa che rifiuterà eventuali offerte provenienti dalla Juventus. Il suo futuro probabilmente verrà deciso dopo l’Europeo che si terrà una volta finiti i campionati a giugno 2024; in nazionale potrebbe anche essere titolare. I nerazzurri però salvo grosse cessioni al momento non hanno budget a disposizione per cui è difficile ipotizzare un’eventuale trattativa anche mediante l’inserimento di diverse contropartite tecniche.

L’articolo È derby anche fuori dal campo: Buongiorno è pronto al salto ma non si vede alla Juve proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG