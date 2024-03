Il difensore del Genoa Aaron Martin ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match della 27^ di Serie A con l’Inter

Ai taccuini de La Repubblica ligure, Aaron Martin si proietta così alla sfida della 27^ giornata di Serie A tra l’Inter e il suo Genoa, caricando la squadra.

INTER GENOA – «Dobbiamo riuscire a giocare come nelle nostre ultime partite e fare la nostra gara. In settimana abbiamo lavorato molto e cercheremo di portare a casa i tre punti come in ogni sfida. Sappiamo chi andiamo ad affrontare, ma vedremo lunedì se quanto fatto in questi giorni darà i suoi frutti.

Non andremo però a Milano con paura. Dobbiamo godere di questa sfida. Noi faremo la nostra partita e sarà importante rimanere tranquilli»

