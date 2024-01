Analizziamo un po’ di numeri in vista del match del 4 febbraio tra Inter e Juve, che sarà decisivo nella lotta scudetto

In vista di Inter Juve, decisiva per la lotta scudetto, c’è un dato che impensierisce i nerazzurri.

Kostic è in testa alla Serie A, insieme a Leao, per le “big chances create” con 10 in 19 partite con la Juventus, di cui 17 da titolare.

Sky Sport riporta questi numeri e sottolinea che dietro a loro ci sono Dimarco, Giroud, Zirkzee e Felipe Anderson. Questo contribuisce a far sì che Allegri consideri Kostic un elemento chiave nella sua Juve.

L’articolo Verso Inter Juve, Kostic supera Dimarco in una cosa: il dato sconvolgente proviene da Inter News 24.

